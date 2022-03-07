СМИ: Россия вербует сирийцев для войны в Украине

С другой стороны, как пишут арабские СМИ, многие сирийцы откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке на стороне Украины. Эту информацию подтверждает и базирующаяся во Франции некоммерческая организация "Сирийцы за правду и справедливость" (Syrians for Truth and Justice (STJ).
"С момента начала вторжения России в Украину сирийцы разделились на сторонников российской операции, тех, кто выступает против, и тех, кто придерживается нейтральной позиции" — пишет STJ.
Украинский конфликт может стать новым центром притяжения для иностранных бойцов, считает эксперт по Сирии аналитического Института по изучению войны (Study of War) Дженнифер Кафарелла.
"Тот факт, что в Украину едут добровольцы и из других стран, интернационализирует боевые действия, а значит может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке", — цитирует эксперта Wall Street Journal.
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