СМИ: Россия перебрасывает в Украину еще более 20 тысяч солдат

На видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует со станции Сибирцево Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии. На другом видео, снятом к северу от Ростова-на-Дону 18 марта, на эшелоне едут БТРы и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он следует в северном направлении — то есть, по всей вероятности, с Северного Кавказа или из Краснодарского края. С того же направления, по-видимому, следуют российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии.

Помимо боевой техники, пользователи издания наблюдают и переброску инженерных машин. Так, на недавнем видео из Иркутской области они увидели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или сломанной техники. На видео от 18 марта из Красного Села (Санкт-Петербург, Красносельский район) на эшелоне виден понтонный парк ПМП-М, предназначенный для наведения временных мостов. Это актуально, так как украинцы часто взрывают мосты, чтобы преградить путь наступающим российским войскам. По всей вероятности, понтонный парк относится к 30-му инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

Российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 000 бойцов (то есть суммарные российские потери даже по данным украинского генштаба).