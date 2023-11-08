СМИ: российским кораблям придется отступать из-за украинских беспилотников?

Способность Украины наносить удары по судостроительной инфраструктуре Крыма, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации кораблей дальше от линии фронта, что задержит поставку новых судов.

После серии украинских атак в сентябре Россия перевела часть кораблей ВМФ с главной базы в Севастополе в аннексированном Крыму восточнее - в Новороссийск в Краснодарском крае и в другой порт на юго-востоке Крыма - Феодосию. Эти два порта находятся по обе стороны Керченского пролива, соединяющего восточную часть аннексированного Крыма с материковой частью России.