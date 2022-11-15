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Польское радио и агентство Ассошиэйтед пресс сообщают, что на территории Польши, неподалеку от границы с Украиной, во вторник разорвались две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.
СМИ: российские ракеты взорвались в Польше, около границы с Украиной
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Радиостанция Radio ZET сообщает об инциденте, ссылаясь на свои источники, но не указывает, откуда именно прилетели ракеты. Ассошиэйтед пресс пишет со ссылкой на неназванных высокопоставленных сотрудников американской разведки, что ракеты были российскими.

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Как передает Radio ZET, ракеты взорвались в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве.

Польские пожарные службы говорят о взрывах на месте, где находится зерносушилка.

СМИ: российские ракеты взорвались в Польше, около границы с Украиной
© twitter

Gazeta Wyborcza сообщает, что правительство Польши проводит экстренное заседание Комитета по безопасности и обороне.

Данные о ракетном ударе подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. "Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше", - написал Пабрикс в "Твиттере".

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