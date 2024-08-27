СМИ РФ заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородской области

В свою очередь другой близкий к силовикам Telegram-канал - Shot сообщил, что атака на Нехотеевку была отбита, а боестолкновений у пропускного пункта „Шебекино“ не было. Shot также приводил другие цифры: по его данным, к Нехотеевке подошли до 60 украинских военных и восемь бронемашин. Некоторые провоенные каналы распространили также информацию о боях в районе села Журавлевка. Как утверждает прокремлевский военный блогер Владимир Романов, ВСУ предприняли попытку штурма, но были отброшены.