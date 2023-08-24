СМИ рассказали, кто летел на разбившемся под Тверью самолете Пригожина

Сергей Пропустин известен в сети как разведчик-гранатометчик в рядах ЧВК, в начале августа ему исполнилось 44 года. Судя по судебным базам, минимум до 2021 года был зарегистрирован в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. Его позывной, предположительно, Кедр. В ЧВК он с 2015 года.
Евгений Макарян жил в Магнитогорске Челябинской области, о нем известно мало — соцсети не ведет, не привлекался, 38 лет. Больше десяти лет назад за убийство судили его отца, но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение и его отпустили с связи с непричастностью. По некоторым данным, раньше он был участковым, в ЧВК Вагнера с 2016 года, воевал в Сирии.
Александр Тотмин родом из Алтайского края, но, судя по всему, последние пару лет жил в Петербурге. Ему 31 год. Сайт «Миротворец» утверждает, что он представлял интересы «группы Вагнера» в Судане. Его номер телефона в сервисах по определению владельца, среди прочего, значится как «Саня Работа Чвк». На малой родине его судили за угон, еще раньше — за кражу бензопилы из бани. Во время пандемии он не соблюдал правила самоизоляции, за что был оштрафован.
Чекалов Валерий родом из Владивостока, минимум с 2008 года жил в Петербурге. Позывной Ровер, считался логистом, ему 47 лет. Он был тесно связан с компаниями Пригожина. В сервисах по определению владельца номера можно встретить такие записи: «Валерий Евгеньевич Чекалов От Пригожина», «Валерий Евгеньевич Конкорд», «Руководитель По Тр Мегалайн», «Конкорд Ланч Боксы», «Чкалов Валерий Военное Питание», «Валерий Евгеньевич Главная Линия». Как писала «Фонтанка», в 2017 году связанная с Пригожиным компания ООО «Евро Полис» получила серьезные преференции в Сирии, Чекалов был ее генеральным директором.
Про командира корабля, Алексея Левшина, известно немного. В 2018 году летчик с такими же именем и фамилией фигурировал в сюжете «Вести Новосибирск» в качестве штурмана экипажа Су-34. Вторым пилотом самолета Пригожина был Рустам Каримов.
Также в списке 39-летняя бортпроводница Кристина Растопова. По информации Baza, за несколько часов до вылета написала родным, что ее рейс задерживается. Девушка опубликовала в соцсетях фото из кафе, где ждала посадки на самолет. Судя по постам за последний год, стюардесса работала на бизнес-джете, в ленте часто появлялись снимки из салона самолета.
Напомним, бизнес-джет, принадлежавший основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. Среди них — Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Сообщается об их гибели, но официально их смерть не подтверждена.
Крушение самолета Пригожина произошло ровно через два месяца после мятежа основателя ЧВК.
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