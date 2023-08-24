СМИ рассказали, кто летел на разбившемся под Тверью самолете Пригожина

Сергей Пропустин известен в сети как разведчик-гранатометчик в рядах ЧВК, в начале августа ему исполнилось 44 года. Судя по судебным базам, минимум до 2021 года был зарегистрирован в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти. Его позывной, предположительно, Кедр. В ЧВК он с 2015 года.

Евгений Макарян жил в Магнитогорске Челябинской области, о нем известно мало — соцсети не ведет, не привлекался, 38 лет. Больше десяти лет назад за убийство судили его отца, но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение и его отпустили с связи с непричастностью. По некоторым данным, раньше он был участковым, в ЧВК Вагнера с 2016 года, воевал в Сирии.