Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщают в воскресенье, 15 августа, информационные агентства со ссылкой на источники. Согласно полученной ими информации, это произошло через несколько часов после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в Кабул. Поступают сведения, что Гани и ряд высокопоставленных чиновников вылетели в Таджикистан.

По сведениям агентств Reuters и The Khaama Press News Agency, главой нового переходного правительства назначается Али Ахмад Джалали, ранее руководивший МВД Афганистана. Также сообщается, что в президентском дворце в Кабуле идут переговоры о передаче власти движению "Талибан". В качестве посредника в данном процессе выступает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее в воскресенье талибы обнародовали официальное заявление о том, что намерены взять столицу "мирным путем". Согласно их утверждению, они "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Безопасность города гарантирована, заявил в видеообращении исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал. Он призвал жителей не поддаваться пропаганде. "Людям не стоит беспокоиться, город в безопасности", - заявил он и добавил, что с каждым, кто устраивает беспорядки, будут поступать в соответствии с законом.