aA
Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Ксении Собчак по статье 207.3 УК, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ksenija Sobčiak
Ksenija Sobčiak
© Vida Press

Как пишет портал "Настоящее время", в ведомстве считают, что в действиях Собчак есть признаки "распространения фейков о госвласти". Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Поводом для проверки стало интервью режиссера-документалиста Виталия Манского, вышедшее в ютуб-канале Ксении Собчак. В нем Манский оценил масштабы коррупции при подготовке Московского международного кинофестиваля не менее чем в 85% от бюджета и затронул другие фестивали, деньги на проведение которых выделяет министерство культуры.

Статьи по теме:
"Миллион алых роз против сил зла": как в России отреагировали на антивоенный пост Пугачевой
"Лопнуть можно от злости": Пугачева и Собчак выступили против Соловьева

В сентябре полиция по заявлению президента ММКФ Никиты Михалкова возбудила уголовное дело о клевете на самого Манского и объявила его в федеральный розыск, Собчак тогда допросили как свидетельницу.

"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве", — сказал ТАСС источник.

Следственный комитет должен в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

"Настоящее время"
Статьи по теме:

Полиция возбудила уголовное дело в отношении режиссера Манского по заявлению Михалкова. Его объявили в розыск

Полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении...

Собчак: Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре

Бывший глава «Роснано» и экс-представитель Владимира...

TOP новостей

Российский бизнес должен участвовать в мобилизации своих работников, что будут делать оставшиеся в России литовские компании

Российский бизнес должен участвовать в мобилизации...

Эфир Delfi: от Лимана к Херсону и сюрпризы выборов в Латвии

О ходе успешного наступления Вооруженных сил Украины...

Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams. Piniginė, eurai

Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь

Система социального страхования в Литве выгодна для...

Rusai bėga nuo mobilizacijos, Rusijos ir Sakartvelo pasienyje savanoriai dalina maistą ir vandenį Telegram nuotr.

Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян

Почти две трети населения Литвы одобряют решение...

Украинская школа в Клайпеде и Вильнюсе открылась без разрешения властей

Филиал Международной школы Украины в Клайпеде ,...