СМИ подтвердили гибель более 66 тысяч солдат РФ в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года погибло не менее 66 471 российского военного. Это следует из подсчетов, которые привели издание „Медиазона“ и Русская служба медиакомпании ВВС в пятницу, 30 августа. Журналисты указывают, что речь идет только о тех погибших, чьи имена удалось установить по открытым источникам. Не исключено, что реальные потери могут быть намного больше.

По данным журналистов, на войне в Украине с российской стороны погибли не менее 12 813 завербованных заключенных, 12 566 добровольцев, 8610 мобилизованных.