СМИ: перемирие между Израилем и ХАМАС нарушено

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, заявив, что ХАМАС открыл огонь по израильской территории

Армия обороны Израиля в пятницу возобновила боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, заявив, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские официальные источники сообщала, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в Газе на восьмой день.

В рамках нового соглашения должны были освободить еще 10 заложников.

При этом Израиль заявлял, что его цель остается прежней - уничтожить ХАМАС.