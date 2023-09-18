СМИ: около 3600 гражданам России придется покинуть Латвию

"Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию", — рассказала телеканалу представитель латвийского Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

"В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться — мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен. Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений —как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", — добавила Розе.