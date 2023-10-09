СМИ: нефть резко подорожала на фоне атаки ХАМАСа на Израиль

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent поднялись на 3,10 доллара, или на 3,67%, до 87,68 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу.

Нефть West Texas Intermediate в США подорожала на 3,26 доллара или на 3,94% до 86,05 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя ранее подскочили более чем на 4 доллара за баррель, а затем немного снизились.

Что повлияло на цены

Всплеск цен на нефть после роста геополитических рисков на Ближнем Востоке изменил тенденцию на прошлой неделе к самому недельному падению с марта, когда Brent упала примерно на 11%, а WTI упала более чем на 8% на фоне опасений относительно высоких процентных ставок и их влияния на мировой. спрос.

Вспышка насилия со стороны палестинской группировки ХАМАС грозит сорвать усилия США по сближению между Саудовской Аравией и Израилем, при котором королевство нормализует отношения с Израилем в обмен на оборонное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом.