СМИ назвали предполагаемую дату контрнаступления Украины

Как следует из одного из 20 опубликованных Newsweek документов в украинском наступлении планируется задействовать девять бригад. "Общее количество техники, необходимое для них, "составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники и 147 единиц артиллерии плюс поставка 571 американского бронированного автомобиля HMMWV", - отмечается в тексте. Кроме того, из документа следует, что "вся подготовка украинских войск США и союзниками проводится за пределами Украины".
Подлинность документов не подтверждена. Эксперты отмечали, что некоторые из них как минимум были частично отредактированы.
Каким образом публикация "секретных документов" скажется на планах Украины, пока неизвестно. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил американскому телеканалу ABC News, что на "реальные результаты наступательных операций" утечка не повлияет.
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