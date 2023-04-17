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Американское издание Newsweek утверждает, что планируемое наступление Украины начнется 30 апреля. Как указывает издание в понедельник, 17 апреля, это следует из "документов американской разведки", обнародованных три недели назад. "Документы, помеченные грифом "секретно" и "совершенно секретно", дают важное представление о ходе войны в Украине", - отмечается в статье.
СМИ назвали предполагаемую дату контрнаступления Украины
© Reuters / Scanpix

Как следует из одного из 20 опубликованных Newsweek документов в украинском наступлении планируется задействовать девять бригад. "Общее количество техники, необходимое для них, "составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники и 147 единиц артиллерии плюс поставка 571 американского бронированного автомобиля HMMWV", - отмечается в тексте. Кроме того, из документа следует, что "вся подготовка украинских войск США и союзниками проводится за пределами Украины".

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Подлинность документов не подтверждена. Эксперты отмечали, что некоторые из них как минимум были частично отредактированы.

Каким образом публикация "секретных документов" скажется на планах Украины, пока неизвестно. Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил американскому телеканалу ABC News, что на "реальные результаты наступательных операций" утечка не повлияет.

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Deutsche Welle

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