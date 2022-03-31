СМИ: нарушившие воздушное пространство Швеции российские самолеты были оснащены ядерным оружием

2 марта Минобороны Швеции сообщило, что четырех российских самолета — истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24 — нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд. TV4 пишет, что два Су-24 были оснащены ядерными боеголовками. В официальном пресс-релизе не упоминалось ядерное оружие.

”Нельзя исключить ошибку в навигации, однако все указывает на то, что это было преднамеренное нарушение границы Швеции”, — сказал TV4 командующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем.