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Шведский телеканал TV4 со ссылкой на источники утверждает, что нарушившие 2 марта воздушное пространство Швеции российские самолеты были оснащены ядерным оружием. Об этом пишет "Медиазона".
СМИ: нарушившие воздушное пространство Швеции российские самолеты были оснащены ядерным оружием
© Reuters/Scanpix

2 марта Минобороны Швеции сообщило, что четырех российских самолета — истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24 — нарушили воздушное пространство страны в районе острова Готланд. TV4 пишет, что два Су-24 были оснащены ядерными боеголовками. В официальном пресс-релизе не упоминалось ядерное оружие.

”Нельзя исключить ошибку в навигации, однако все указывает на то, что это было преднамеренное нарушение границы Швеции”, — сказал TV4 командующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем.

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