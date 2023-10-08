СМИ: Нападение ХАМАС означает провал спецслужб Израиля

Беспрецедентное нападение на Израиль со стороны палестинской группировки ХАМАС может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен войны Судного дня 1973 года, считают сразу несколько крупных западных СМИ.

Bloomberg: Спецслужбы Израиля и США должны были бы обнаружить атаку

Агентство Bloomberg в статье, опубликованной в воскресенье, 8 октября, отмечает, что атака боевиков ХАМАС включала в себя десятки операций на суше и на море, а также ракетные обстрелы. Это сложный план, который предполагает такие планирование и координацию, что разведывательные службы Израиля или США должны были бы его заметить

"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания, - цитирует агентство Мартина Индика, бывшего посла США в Израиле и члена Совета по международным отношениям, - неподготовленность, отсутствие войск вдоль границы, отсутствие забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей".