14 августа 2023 г. 15:23

СМИ: на курорте в Румынии взорвалась предположительно морская мина

 
Deutsche Welle
Baltijos jūra
Baltijos jūra
ФОТО: dpa / Scanpix

Мощный взрыв произошел в районе пирса перед отелем Forum на румынском курорте Костинешть. Об этом сообщил телеканал Digi24. По его данным, речь шла о морской мине.

На место происшествия выехали пожарные, спасатели и водолазы ВМС Румынии. Как сообщил представитель инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца Андрей Эне, причины произошедшего устанавливаются.

По данным властей, одному человеку потребовалась медпомощь. Он пожаловался, что после детонации испытывает проблемы со слухом, но от госпитализации он отказался.

С начала войны РФ в Украине ВМС Румынии обезвредили в Черном море в общей сложности пять российских морских мин, напомнило агентство dpa.
На румынском побережье зарегистрировано рекордное количество отдыхающих, по приблизительным оценкам, речь идет примерно о 110 тысячах человек.

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Deutsche Welle
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