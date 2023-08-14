СМИ: на курорте в Румынии взорвалась предположительно морская мина

На место происшествия выехали пожарные, спасатели и водолазы ВМС Румынии. Как сообщил представитель инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца Андрей Эне, причины произошедшего устанавливаются.

По данным властей, одному человеку потребовалась медпомощь. Он пожаловался, что после детонации испытывает проблемы со слухом, но от госпитализации он отказался.