СМИ: Мьянма стала мировым лидером по производству опиума, обогнав Афганистан

Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиумного мака, отобрав лидерство у Афганистана, где талибы в 2022 году ввели запрет на выращивание этого наркотика. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности.



Площадь посевов опиума в Мьянме за год увеличилась на 18% и превысила 47 тысяч гектаров, это рекордный уровень с 2001 года, - указывается в заявлении организации. Площади выращивания опиума увеличились в штатах Шан, Чин и Качин, где урожайность выросла на 16%, до 22,9 кг с гектара.