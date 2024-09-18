СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пейджеры для „Хезболлах“

Разведывательная служба Израиля „Моссад“ заложила небольшой объем взрывчатки в 5000 пейджеров тайваньского производства, заказанных радикальным ливанским шиитским движением „Хезболлах“ за несколько месяцев до взрывов пейджеров 17 сентября. Об этом агентство Reuters сообщило в среду, 18 сентября, со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще одного собеседника.