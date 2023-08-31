СМИ: Министра обороны Алексея Резникова отправят в отставку

Ориентировочно, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе.

Должность министра обороны - это квота президента. Соответственно, Верховная Рада назначает и увольняет министра по его представлению. До этого времени исполняющим обязанности будет первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По данным источников, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании.

Самый вероятный кандидат на место Резникова - нынешний глава ФГИУ Рустем Умеров. Это подтвердили собеседники УП в Кабмине и ВР. В частности, на этой неделе Зеленский встречался с ним по результатам работы фонда.

Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.

По данным источников УП в команде президента, вопрос, кто заменит Резникова, до сих пор открыт - решение может появиться на следующей неделе.