31 августа 2023 г. 11:10

СМИ: Министра обороны Алексея Резникова отправят в отставку

 
Украинская правда
Oleksijus Reznikovas
Oleksijus Reznikovas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Министра обороны Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Ориентировочно, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе.

Должность министра обороны - это квота президента. Соответственно, Верховная Рада назначает и увольняет министра по его представлению. До этого времени исполняющим обязанности будет первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По данным источников, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании.

Самый вероятный кандидат на место Резникова - нынешний глава ФГИУ Рустем Умеров. Это подтвердили собеседники УП в Кабмине и ВР. В частности, на этой неделе Зеленский встречался с ним по результатам работы фонда.

Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.

По данным источников УП в команде президента, вопрос, кто заменит Резникова, до сих пор открыт - решение может появиться на следующей неделе.

"Чтобы вы понимали, не стоит вопрос, надо ли снять Резникова - надо. Но вопрос на кого? А это оказалась реальная проблема. Министерство очень сложное, вменяемых потенциальных кандидатов очень мало", - рассказал УП приближенный к Офису президента высокопоставленный источник.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Украинская правда
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии