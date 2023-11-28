СМИ: Мальта оказалась единственной страной, устроившей во главе ОБСЕ и Россию, и США

Кандидатура была единогласно выдвинута в понедельник постоянным советом ОБСЕ. Организацию должна была возглавить Эстония, но ее кандидатуру заблокировали Россия и Белоруссия на прошлой неделе.
"Также были выдвинуты кандидаты Австрии и государств Средней Азии, но Мальта была единственной, кто получил единодушное одобрение всех государств", - сообщила газета Times of Malta со ссылкой на анонимные дипломатические источники.
Один из них отметил, что ОБСЕ остается одной из последних организаций, которые могут свести вместе Восток и Запад, и Мальта пользуется хорошей репутацией у обоих. "Хотя Мальта является членом ЕС, она не входит в НАТО, является сейчас членом Совета Безопасности ООН и уважается за позицию, которую она заняла по войне в Украине и секторе Газа. Поэтому назначение Мальты было хорошим компромиссом для всех", - добавил источник.
В 2025 году Мальта также в четвертый раз станет страной-председателем в Совете ЕС, отметило издание.
Россия отказалась утверждать Эстонию в качестве председателя ОБСЕ еще до начала войны в Украине и на прошлой неделе не отказалась от своей позиции. Решения в организации принимаются консенсусом.
Москва также заблокировала переназначение четырех основных чиновников международной организации, включая генсека Хельгу Шмидт, однако по заключенному в понедельник соглашению Россия пообещала дать им свое одобрение.
Как отметило агентство Reuters, сбои в работе ОБСЕ отражают противостояние Москвы и Вашингтона, обострившееся после начала войны в Украине.
Македония: ОБСЕ еще может пригодиться
Посредником в заключении соглашения выступила Северная Македония, которая сейчас является председателем ОБСЕ. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сказал изданию Politico, что он пытался найти различные компромиссы, которые позволили бы Эстонии возглавить организацию, но в итоге был вынужден найти иное решение.
"Я не думаю, что Россия может быть очень довольна работой ОБСЕ", - сказал Османи в ответ на вопрос о том, является ли поражение Эстонии победой России. Он отметил, что "поддержание жизне- и работоспособности ОБСЕ дает нам инструмент".
По его словам, заключенное соглашение означает победу "демократического мира, тех, кто действует во имя основанного на правилах мирового порядка".
Османи также подчеркнул, что несмотря на утверждения, что ОБСЕ утратила жизнеспособность и не выполняет своей функции, организация может получить центральную роль при возможном заключении будущего перемирия или мониторинга мирного договора. "ОБСЕ может выйти на первый план, когда в Украине наступит мир", - сказал он.
Министр иностранных дел Северной Македонии подтвердил, что в четверг в Скопье прибудет глава российского МИД Сергей Лавров, наряду с министрами иностранных дел других стран-членов ОБСЕ. Османи также подтвердил, что Северная Македония выдала Лаврову визу и прочие необходимые разрешения и ведет переговоры с Грецией и Болгарией о пропуске самолета российского министра.
Politico отметило, что из-за такого неожиданного поворота страны Балтии и Украина могут отказаться от участия во встрече в Скопье. Османи пообещал приложить усилия, чтобы не допустить такого варианта. Однако во вторник днем министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении сообщили, что не поедут в Скопье.
Лавров заявил, что министры иностранных дел нескольких стран запросили встречу с ним в Скопье. По имеющейся информации, встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не планируется.
ОБСЕ возникла как преемник Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, учрежденного Хельсинкским заключительным актом в 1975 году. Членами организации являются все демократические страны Европы, США и Канада, а также государства, образовавшиеся после распада СССР. Организация в основном занимается вопросами безопасности, ее штаб-квартира находится в Вене.