СМИ: Лондон и США хотят тайно разрешить Киеву бить вглубь РФ

Великобритания и США могут негласно предоставить Украине разрешение на удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщила в пятницу, 20 сентября, газета The Times со ссылкой на западных дипломатов. По данным издания, Лондон и Вашингтон готовы „подписать это решение“, но могут воздержаться от публичного объявления вплоть „до первого пуска“ крылатых ракет вглубь российской территории.

Как подчеркивает The Times, есть опасение, что предварительная огласка решения о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ „предупредит“ Москву, в то время как важно сохранить „элемент неожиданности“.