СМИ Латвии: приседания за русский язык в детсаду?

Андрей Пагор опубликовал видео 26 сентября. По его словам, девочка обратилась к своей подруге на русском языке, и воспитательница заставила ее приседать. Остальные дети наблюдали за происходящим. Запись собрала более 100 тысяч просмотров, пользователи опубликовали под ней сотни комментариев.

В разговоре с Delfi Пагор заявил, что речь идет о действиях конкретной воспитательницы в одной из групп детсада. "Есть уже как минимум три-четыре случая", — отметил депутат, однако назвать детский сад отказался. "Жалобы поступили от нескольких родителей. Мы написали жалобы в Управление образования. Родители сначала пытались договориться с директором, говорили с воспитателями, им эти ситуации обещали прекратить. Но этого не произошло, поэтому обратились в Управление образования", — сообщил Пагор. Политик заявил, что родители попросили его помочь оформить заявления.