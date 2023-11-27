СМИ: какие варианты штаммов SARS-CoV-2 наиболее распространены сегодня?

За лето число случаев инфицирования EG.5 увеличилось, но недавно в США его обогнал близкородственный подвариант HV.1. По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на долю HV.1 приходится 29% случаев заболевания COVID-19 в стране.

Один из таких подвариантов – EG.5 или Eris – в настоящее время составляет более половины всех циркулирующих в мире разновидностей SARS-CoV-2. Ещё в августе ВОЗ объявила EG.5 штаммом, "представляющим интерес".

Все циркулирующие сегодня штаммы являются мутациями омикрона – высокотрансмиссивного варианта, выявленного два года назад.

"Общество отмахнулось от проблемы COVID, и во многих отношениях это хорошо, это означает что люди защищены вакцинами, но вирус никуда не делся. Он продолжает распространяться. Он меняется и убивает, и мы должны держать руку на пульсе", – заявила в интервью Euronews Мария Ван Керкхове, американский эпидемиолог-инфекционист и эксперт ВОЗ.

Несмотря на то, что драматический период пандемии позади, вирус, вызывающий COVID-19, продолжает мутировать, и его многочисленные варианты циркулируют в каждой стране.

"HV.1 – это, по сути, вариант, появившийся после EG.5.1 ("внука" XBB.1.5 или кракена), который просто накапливает несколько мутаций, позволяющих ему лучше распространяться среди населения, имеющего иммунитет к SARS-CoV-2", – отмечает Эндрю Пекош, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джона Хопкинса (США).

Пекош, изучающий репликацию респираторных вирусов, считает, что эти подварианты, скорее всего, возникли как случайные мутации в ходе естественной эволюции.

По данным Европейских центров по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в настоящее время преобладают варианты, подобные кракену или EG.5, составляющие около 67% случаев заболевания в странах ЕС.

Как сообщает ВОЗ, распространённость другого подварианта омикрона, названного BA.2.86 (пирола), "медленно растёт во всём мире", и недавно он был классифицирован как "вариант, представляющий интерес". Впервые он был обнаружен в Израиле и Дании в июле и августе.