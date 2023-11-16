СМИ: как скоро в космосе родятся дети?

Столкнувшись с колоссальными проблемами, связанными с возможными сексуальными контактами в космосе, главным препятствием которых является отсутствие гравитации, SpaceBorn United в первую очередь ставит перед собой задачу добиться зачатия эмбриона в космосе.

"Если вы хотите иметь человеческие колонии за пределами Земли, и если вы действительно хотите, чтобы они были независимыми, вам также необходимо решить проблему размножения, - сказал Эдельбрук. - Поэтому человечество должно "стать многопланетным видом".

Хотя перспектива первых сексуальных контактов в космосе может показаться утопичной, амбициозный голландец уверен, что еще при жизни он станет свидетелем зачатия и рождения человека в космосе.

Эгберт Эдельбрук возглавляет новаторскую компанию SpaceBorn United, которая занимается вопросами репродукции и возможного рождения детей в условиях частичной гравитации Марса.

Так это или нет, но на всякий случай один голландский предприниматель решил изучить возможность размножения в космосе.

По этическим соображениям компания сначала работает над воспроизводством мышей. И рассматривает возможность отправки человеческих сперматозоидов и яйцеклеток далеко от Земли. Для этого был разработан диск, на котором происходит смешивание клеток.

"Это как космическая станция для ваших клеток", - говорит Акил Шамсул, генеральный директор британской компании Frontier Space Technologies, участвующей в проекте.

Этические проблемы

Эмбрион будет подвергнут криогенной заморозке, чтобы остановить его развитие и обеспечить безопасное возвращение в сложных условиях, включая вибрации и гравитационные силы.

Запуск проекта с клетками мыши планируется на конец следующего года, а первый запуск с целью получения человеческого эмбриона, по словам Эдельброка, займет "пять-шесть лет".

Однако это лишь небольшой шаг, и необходим гигантский скачок на этическом уровне, прежде чем такой эмбрион будет имплантирован женщине, что приведет к рождению первого ребенка, зачатого в космосе.