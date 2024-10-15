СМИ: Израиль не нанесет удар по ядерным объектам Ирана

„Более сдержанная позиция“, которую занял теперь Нетаньяху, повлияла на решение президента США направить ближневосточному союзнику мощную систему противоракетной обороны THAAD, говорится в публикации The Washington Post. О том, что в Израиле будет размещена батарея THAAD, Пентагон заявил 13 октября.

Источник в Вашингтоне рассказал WP, что израильский удар по Ирану должен состояться до президентских выборов в США, которые намечены на 5 ноября. Если Израиль не ответит на массированный обстрел своей территории, в Тегеране могут интерпретировать это как признак слабости, пишет газета. Кроме того, в ходе консультаций с США Израиль объявил, что прекратит операции в Ливане „в ближайшие недели“, сообщило издание.