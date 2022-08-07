СМИ: Израиль и палестинские джихадисты готовы к перемирию

Израиль и палестинские джихадисты готовы соблюдать перемирие в секторе Газа с воскресенья, 7 августа, - в соответствии с предложением Каира, передало агентство Reuters со ссылкой на источники.
Агентство AFP, которое цитирует египетский источник в органах безопасности, в свою очередь также сообщило, что "израильская сторона согласилась" на условия Каира. По данным AFP, палестинское радикальное движение "Исламский джихад" в свою очередь указало, что ведутся переговоры о прекращении огня. "На высшем уровне ведутся переговоры с целью достижения спокойствия. Сопротивление не прекратится, если" то, что палестинцы воспринимают как "агрессию и преступления" со стороны Израиля, "не прекратятся", отметил собеседник агентства.
Перемирие может вступить в силу в 20.00 по местному времени (22.00 мск), уточнило агентство Reuters со ссылкой на палестинского представителя, знакомого с египетскими посредническими усилиями.
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