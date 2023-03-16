Согласно публикации, такие лицензии получили две израильские компании, производящие системы защиты от беспилотников - это Elbit и Rafael. В них применяются радиоэлектронные технологии, позволяющие сбивать БПЛА в радиусе около 40 километров. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил о выдаче лицензий президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев в середине февраля, пишет издание.
Кроме того, сообщается, что делегация министерства обороны Украины посетила Израиль, чтобы ознакомиться с предлагаемыми системами, но никаких договоров о поставках пока не подписано.
Политика Израиля в связи с войной в Украине
Ранее, 28 января, израильский посол в Германии Рон Просор заявил, что Израиль помогает Украине, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно", призвав с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе. Дипломат объяснил это присутствием "россиян в Сирии", а также наличием в России большой еврейской общины.
До последнего времени Израиль категорически отвергал поставки вооружения Украине, хотя израильские власти неоднократно и недвусмысленно осуждали агрессию РФ. 19 января новый министр иностранных дел Эли Коэн заверил Киев в продолжении предоставления гуманитарной помощи.
Российские атаки беспилотниками
До того, в октябре 2022 года, сообщалось, что власти Украины направили Израилю запрос о поставке системы ПВО для защиты от иранских дронов, в использовании которых Киев обвиняет РФ. На вопрос DW о возможности поставок Украине элементов системы ПВО официальный представитель израильского МИДа заявил, что Израиль "не обсуждает подобные темы в публичном пространстве".
После того, как в Израиле прошли внеочередные выборы и к власти вернулся премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в начале февраля в эфире CNN он заявил, что не исключает возможности поставки его страной Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол".
По данным ряда западных стран, а также Киева, Иран поставляет России боевые беспилотники, которые та задействует для атак на Украину. Однако Москва и Тегеран подобное сотрудничество отрицают.
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