СМИ: источники подтвердили участие Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе; Эрдоган согласился впустить Швецию в НАТО

Встреча с Зеленским, по сведениям POLITICO, запланирована на среду.

Киев надеется получить возможность быстрого вступления в НАТО после окончания войны с Россией. США и Германия пока не готовы к такому решению. Байден постарается убедить Зеленского в том, что устранение ряда бюрократических препятствий, в дополнение к крупным обязательствам США и некоторых союзников по НАТО в области безопасности, — это максимум, что Киев сможет получить в Вильнюсе в этом году.

Как сообщает POLITICO, во вторник Байден встретится с Эрдоганом, чтобы убедить его принять Швецию в качестве 32-го члена НАТО. Турецкий лидер блокирует вступление Швеции оправдывая это тем, что там живут курды, которых в Анкаре считают террористами. Последние несколько недель были отмечены всплеском дипломатической активности, направленной на выход из тупика, и Байден, вероятно, будет стремиться обеспечить прорыв в ситуации путем личных переговоров.