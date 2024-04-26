СМИ: Испания передаст Украине ракеты для ЗРК Patriot

Правительство в Мадриде исключает передачу самих ЗРК, но готово предоставить небольшое количество боеприпасов к ним. Сколько именно ракет получит Киев , не уточняется. Министерство обороны Испании пока не комментировало эту публикацию.

По данным El Pais, испанские вооруженные силы располагают тремя батареями Patriot, каждая из них имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления. Они были приобретены у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей дислоцируется в городе Адана на юге Турции, две другие - на базе морской пехоты в Валенсии. Последние, как отмечает газета, используются для обучения украинских и испанских военных.