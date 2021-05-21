aA
Дублин уже связался с Москвой в связи с кибератакой и ущербом, нанесенным ирландской системе здравоохранения. Ведется международное расследование инцидента.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Национальный центр кибербезопасности и полиция Ирландии полагают, что за кибератакой против ирландской службы здравоохранения стоит "организованная преступная группировка, известная как Wizard Spider и базирующаяся в России, в Санкт-Петербурге и его окрестностях". Об этом в четверг, 20 мая, сообщила телерадиокомпания RTE.

Правительство в Дублине уже связалось с российскими властями в связи с кибератакой и ущербом, который она нанесла ирландской системе здравоохранения, говорится в сообщении.

Статьи по теме:
США усилят государственную кибербезопасность  (5)
Байден обвинил российских хакеров в атаке на топливопровод Colonial Pipeline  (14)

Национальный центр кибербезопасности и ирландская полиция Гарда Шихана в настоящее время проводят международное расследование инцидента. Отмечается, что о кибератаке уведомлены ФБР и Интерпол, также осуществляется "тесное сотрудничество" с Агентством Европола по борьбе с киберпреступностью.

Кибератака на ирландскую систему здравоохранения

14 мая хакерская атака обрушила информационную систему ирландской службы здравоохранения. С помощью программы-вымогателя злоумышленники получили доступ к данным пациентов ирландских больниц. По словам исполнительного директора ирландской Национальной санитарной службы (HSE) Пола Рида, преступники оставили на серверах сообщение: "Метод двойного вымогательства".

В министерстве здравоохранения страны отметили, что у хакеров все еще есть украденные данные, и они по-прежнему могут обнародовать конфиденциальную информацию о пациентах и медицинские записи или продать их другим преступникам для вымогательства и шантажа.

Сообщается, что после атаки хакеры предоставили ключ для снятия блокировки данных Национальной санитарной службы и министерства здравоохранения. Глава Минздрава Стивен Донелли заявил, что власти не платили злоумышленникам выкуп за средство дешифрования и оно пока не применялось. Сейчас инструмент дешифрования проверяют ИТ-специалисты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Великобритания и США подготовили рекомендации для защиты от "хакеров, связанных с СВР РФ" (7)

По данным британской и американской разведок, хакеры,...

TOP новостей

В Cейме Литвы зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве (137)

В пятницу в Сейме Литвы был зарегистрирован проект...

Советские спальные районы столкнутся с переменами: жителям предложат несколько вариантов (59)

У Вильнюсского муниципалитета вместе со строительными...

Семья выиграла судебную тяжбу против частного детсада: порция сырников могла стоить ребенку жизни (21)

Болезненный инцидент произошел в детском саду Аустеи...

Президент Литвы ответил министру иностранных дел о вакцинации своей супруги  Ландсбергис принес извинения (42)

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что его жена...

На рынках Литвы торгуют греческой клубникой, но уже известно, сколько будет стоить литовская (3)

Весна в этом году опаздывает на 2-3 недели, поэтому...