СМИ: глава российской партии Миронов удочерил похищенную из Украины девочку и изменил ей имя

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении СМИ, в декабре 2022 года Миронов и Варламова удочерили Маргариту и поменяли ее личные данные. Теперь девочку зовут Марина Сергеевна Миронова.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что биологическую мать Маргариты лишили родительских прав, а отец умер, однако у нее есть другие родственники. Судьба мальчика до конца неизвестна. СМИ установили, что только через год после депортации, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении. Из него следует, что мальчик находится в Московской области.