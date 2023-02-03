СМИ: глава ЦРУ предлагал России 20% территорий Украины в обмен на прекращение войны

Украине Бернс предложил отдать 20% территории (по всей видимости, речь идет о Донбассе) в обмен на мир, а России — прекратить войну и получив 20% территории Украины.
Обе стороны отказались: Украина не хочет терять территории, а Россия верит, что в долгосрочной перспективе может выиграть войну.
Как утверждают источники Neue Zurcher Zeitung, после "провала" миссии Бернса в Киеве и Москве, Байден решил одобрить поставку Украине танков Abrams, а следом Германия согласилась на поставку танков Leopard.
Newsweek, в свою очередь, пишет о том, что информация о поездке Бернса в Россию и какие-то его предложения российской стороне — ложная. Он ссылкается на заместителя пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Шона Дэветта и некоего сотрудника ЦРУ.
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