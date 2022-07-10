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Германия решила проблему с поставками оружия в Украину - в Норвегии наконец-то найден производитель, который сможет поставить дополнительное количество снарядов для зенитных самоходных установок Gepard для последующей передачи Украине, пишет Spiegelсо ссылкой на свои источники.
СМИ: Германия решила проблему с поставками оружия в Украину
© Reuters / Scanpix

По данным издания, первая установка будет передана Киеву в июле, если все пойдет по плану.

Изначально германские власти планировали получать боеприпасы из Южной Америки, но поставки не были одобрены Швейцарией - государством-производителем. До договоренности с Норвегией Германия могла бы поставить немногим менее 60 тысяч 35-мм снарядов собственного производства, отмечает Интерфакс.

В список оружия, которая Германия (после критики со стороны Украины в нерешительности) согласилась поставлять Киеву, вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, а также система противовоздушной обороны IRIS-T, три реактивных системы залпового огня Mars и другое вооружение. Список был опубликован немецкими властями 21 июня.

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bbcrussian.com
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