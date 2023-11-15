СМИ: Германия начинает готовить армию к большой войне

В условиях, когда Россия и Украина продолжают воевать уже почти два года, а израильско-палестинский конфликт разгорелся с новой силой, Евросоюз и НАТО ощущают на себе новый хаос мировой безопасности, а крупнейшая экономика Европы пересматривает сложившиеся десятилетиями представления о том, для чего, собственно, нужны ее вооруженные силы.

Когда началась украинская война, Германия поначалу с опаской относилась к прямым военным поставкам Киеву. Но вскоре после вторжения России канцлер Олаф Шольц переосмыслил моральные обязательства Германии по противодействию российской агрессии.

В своем обращении к Бундестагу Zeitenzwende или "Поворотный пункт" он назвал "войну Путина" в Украине войной, которая рискует вернуть Европу в темные времена Европы до 1940-х годов. Он сослался на историю Германии, призывая парламентариев поддержать поставку оружия и материалов союзнику, не входящему в ЕС и не являющемуся членом НАТО.