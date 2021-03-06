Франция и Россия в условиях "строжайшей секретности" выслали по одному дипломату в конце прошлого года, пишет французское издание Les Echos со ссылкой на "достоверные источники".

По их данным, один из сотрудников экономической службы посольства России в Париже был пойман на шпионаже и выдворен. Москва ответила зеркально, выслав одного из сотрудников экономического отдела посольства Франции.

Публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось. В российском МИД и посольстве РФ РИА "Новости" не стали комментировать эту информацию. Эксперты в беседе с Les Echos предположили, что факт высылки дипломатов был скрыт, чтобы не усложнять и так напряженные отношения между Россией и Францией.

Издание отмечает, что Париж и Москва пытаются хотя бы внешне сохранить хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения после предполагаемого отравления Алексея Навального.

"Бывает по-разному, но вообще раньше было принято делать это дискретно, не привлекая внимания. Возможно, с обеих сторон не хотели выносить сор из избы, учитывая, что отношения между двумя странами, несмотря на любезные слова, весьма натянутые", - прокомментировал взаимное выдворение дипломатов источник "Коммерсанта", близко знакомый с дипломатической практикой.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания "может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым".

Другая сторона должна в таком случае отозвать дипломата из посольства, и обычно сотрудники диппредставительств уезжают на родину, однако затем могут продолжать карьеру в МИДе или в представительствах в других странах.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на виртуальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, единственный из представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией в рамках выстраивания новой архитектуры общей безопасности.