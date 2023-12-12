СМИ: Финляндия 14 декабря откроет три КПП на границе с Ленинградской областью

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Ilta-Sanomat. Как отмечает издание, причиной такого решения стала необходимость дать возможность гражданам Финляндии свободно возвращаться в страну – именно поэтому будут открыты эти три КПП, а не менее удобные пункты в удаленных районах Карелии и Мурманской области.

В то же время, по информации Ilta-Sanomat, не исключен вариант, что погранпункты снова будут закрыты, если кризис с просителями убежища продолжится.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией из-за резкого увеличения числа мигрантов, просящих убежище на КПП. Сначала были закрыты лишь несколько из них, с 30 ноября прекратили работу все девять пунктов на финско-российской границе.