Президентские выборы в Турции, запланированные на середину июня 2023 года, могут быть перенесены на осень 2022 года, сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 21 августа, со ссылкой на источники в Европейской службе внешнеполитической деятельности (ЕСВД) и среди дипломатов ЕС.

По данным издания, есть некоторые признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести выборы досрочно, и их организация "может произойти достаточно быстро".

Среди признаков, показывающих подготовку Эрдогана к грядущим выборам, дипломаты упоминают всплеск деятельности турецкого президента в международной политике - его активное посредничество между странами Запада и Россией во время войны РФ против Украины, активизация на сирийском направлении и возобновление турецкой программы по добыче газа в Средиземном море. 9 августа из порта Мерсин отплыло судно "Абдулхамид Хан", которое произведет разведку месторождений в восточной части Средиземноморья. Кроме того, в середине августа Эрдоган лично посетил Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Все эти действия призваны продемонстрировать силу турецкого лидера перед началом предвыборной кампании, считают источники издания, а возможный подъем общественных настроений в Турции после кратковременного восстановления турецкой экономики по итогам лета Эрдоган может рассматривать как причину провести выборы, находясь в благоприятной для себя ситуации.

Турция уже несколько лет находится в кризисе

Годовая инфляция в Турции по итогам июля 2022 года выросла до 79,6 процента - максимального показателя с 1998 года, а рост цен только за месяц составил 2,37 процента. Это итоги очередного витка валютного и экономического кризиса, в котором страна пребывает уже несколько лет.

Одной из его причин аналитики называют начавшуюся в 2018 году политику Эрдогана по снижению процентных ставок для ускорения экономического роста. Это было сделано вопреки совету главы Центрального банка, что привело к падению курса лиры до рекордно низкого уровня и к росту расходов в стране, зависящей от импорта материалов и энергии.

Осенью 2021 года инфляция в стране стала расти еще сильнее - курс лиры резко упал после понижения Центральным банком страны ставки до 14 процентов. А в 2022 году рост цен еще больше подстегнули экономические последствия российского вторжения в Украину и продолжающееся падение лиры. Валюта ослабла на 44 процента по отношению к доллару в 2021 году и упала еще на 27 процентов в нынешнем.

Эрдоган мечтает о космосе

С 2018 года президент уволил трех руководителей центрального банка, но, несмотря на продолжающийся рост инфляции и экономические последствия пандемии, в 2021 году объявил о намерении организовать в стране полноценную космическую программу: создать собственный космодром, отправить своего гражданина в космос, а также запускать новые спутники для гражданских и военных нужд.

Инициатива вызвала неоднозначное отношение у граждан. В то время как одни с энтузиазмом восприняли идею, другие задавались вопросом об уместности дорогостоящей миссии на Луну в период экономического кризиса. При этом о миссии было объявлено ещё до осеннего резкого падения курса лиры, но даже после этих событий Эрдоган не отказался от космической программы.