СМИ: Число беженцев при "распаде Украины" вырастет на 10 мл

В случае "распада Украины" ее покинут еще около 10 миллионов человек, считает правительство Германии. О позиции официального Берлина издание Welt am Sonntag (WamS) пишет в субботу, 10 февраля, ссылаясь на парламентариев ФРГ и собеседников из области безопасности. Большинство беженцев в таком сценарии направятся в Западную Европу, а Германия станет одной из стран назначения, указали собеседники газеты.

Эксперт ХДС призвал расширить военную помощь ЕС Киеву

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал поддерживающие Киев государства существенно увеличить объем военной помощи Украине на фоне споров по этому вопросу в США. "Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового исхода из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным", - предостерег политик в беседе с WamS.