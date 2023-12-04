СМИ: цены на золото достигли исторического максимума

В ходе утренних торгов на азиатских биржах цены на золото поднимались до рекордного уровня в 2135 долларов за тройскую унцию, сообщает агентство AFP в понедельник, 4 декабря.

Цены поднимались до исторического максимума на фоне ожиданий, что федеральная резервная система США снизит процентные ставки, отмечает AFP. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор планирует сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне и не будет ее повышать.

Рост цен также связан с ослаблением доллара, что делает золото доступней для международных покупателей. Другой причиной роста агентство называет продолжающиеся инвестиции в золото как надежный актив на фоне войны Израиля и ХАМАС.