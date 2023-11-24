СМИ: бывшего корреспондента Первого канала держат в подвале под Луганском

Ранее "Новая газета Европа" писала о том, что Андреева держали в яме для наказанных военнослужащих и привязывали к дереву. О том, что его везут в Зайцево, сам Андреев сообщил утром 22 ноября своей жене.

42-летний Андреев уволился с российского телевидения в апреле 2022 года после командировки в окрестности Чернигова. Публично он не сообщал о причинах своего решения, однако, как ранее писала "Новая газета Европа", он обосновывал это нежеланием участвовать в пропаганде.

Знакомый Андеева Максим Фёдоров писал, что с Первого канала репортёра "отпустили с чёрной меткой", и он не мог найти работу. То, что у Андреева были финансовые трудности, следует и из переписки, опубликованной журналистом Романом Супером. Согласно телеграм-каналу Андреева, он какое-то время работал курьером. Его супруга рассказала "Астре", что журналист 1 сентября 2023 года подписал контракт с Минобороны, так как ему "обещали, что он будет служить в Москве". Однако Андреева сразу отправили на войну в Украину.