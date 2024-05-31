СМИ: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по РФ

Издание подчёркивает, что разрешение относится только к участку фронта в районе Харькова, где в последние недели российские войска перешли границу и заняли ряд приграничных территорий, пытаясь захватить город Волчанск и одновременно наступать в направлении Харькова. Утверждается, что Киев обратился к США с соответствующей просьбой именно после начала наступления.

Собеседники Politico утверждают, что возможность поражать цели на российской территории в частности в Белгородской области поможет Украине защищать второй по величине город в стране. "Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским войскам, которые наносят по ним удары или готовятся нанести их", – заявил не названный по имени американский чиновник. Он добавил, что политика по поводу ударов вглубь российской территории "не изменилась", то есть США их по-прежнему не одобряют и им не способствуют.