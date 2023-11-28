СМИ: банк Израиля оценил экономические последствия войны с ХАМАС в 53 миллиарда долларов

Согласно обновленному прогнозу исследовательского отдела банка, "валовой эффект" конфликта для Израиля составляет 198 миллиардов шекелей (53 миллиарда долларов США), причем расходы на оборону составляют более половины от общей суммы, сообщает "Экономическая правда".

Ранее компания Leader Capital Markets оценивала фискальную цену войны в 180 миллиардов шекелей в 2023-2024 годах, а Министерство финансов заявляло, что она стоит экономике около 270 миллионов долларов ежедневно.

Собственная исследовательская группа Банка Израиля также снизила свои прогнозы экономического роста и теперь ожидает, что валовой внутренний продукт вырастет на 2% в этом и следующем году - по сравнению с предыдущими оценками на 2,3% в 2023 году и 2,8% в 2024 году.

Министерство финансов имеет такой же прогноз ВВП на этот год, но видит несколько более слабый прирост в будущем.