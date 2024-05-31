СМИ: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по РФ

Издание подчёркивает, что разрешение относится только к участку фронта в районе Харькова, где в последние недели российские войска перешли границу и заняли ряд приграничных территорий, пытаясь захватить город Волчанск и одновременно наступать в направлении Харькова. Утверждается, что Киев обратился к США с соответствующей просьбой именно после начала наступления.
Собеседники Politico утверждают, что возможность поражать цели на российской территории в частности в Белгородской области поможет Украине защищать второй по величине город в стране. "Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским войскам, которые наносят по ним удары или готовятся нанести их", – заявил не названный по имени американский чиновник. Он добавил, что политика по поводу ударов вглубь российской территории "не изменилась", то есть США их по-прежнему не одобряют и им не способствуют.
Тем не менее, даже ограниченное снятие запретов на использование американского оружия - существенный сдвиг в позиции администрации Байдена, отмечает издание. Белый дом официально не комментировал публикацию.
Ранее американские СМИ писали о дискуссиях в окружении Байдена относительно возможности использования американского оружия для ударов по военным целям в России. Утверждалось, в частности, что за предоставление такой возможности выступает госсекретарь Энтони Блинкен. Сам он это не подтверждал и не отрицал, в своих выступлениях он ссылается на официальную позицию администрации.
В последнее время все больше западных политиков призывают позволить ВСУ наносить удары по военным целям в России. Ряд стран официально заявили, что таких ограничений на поставляемое ими оружие или не было изначально, или они были сняты.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг вновь призвал страны Североатлантического союза к пересмотру ограничений на использование поставляемого ими Украине вооружения для ударов по целям на территории России.
Как заявил Столтенберг в Праге, где проходит встреча министров иностранных дел стран – членов НАТО, "пришло время" пересмотреть некоторые из этих ограничений, "чтобы дать возможность украинцам действительно защитить себя", – передаёт слова Столтенберга агентство Reuters.
В четверг газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена писала, что США разрешили Украине применять переданные ей средства ПВО, в частности комплексы "Пэтриот", для того чтобы сбивать ракеты и самолёты над территорией России в том случае, если они представляют угрозу для Украины. Из публикации Politico следует, что неформальное разрешение относится и к другим видам оружия.
Российские власти обещают ответить, если Украина будет наносить удары по российской территории западным оружием, особое внимание уделяя дальнобойным ракетам. При этом из Москвы звучат плохо завуалированные ядерные угрозы. Российский президент Владимир Путин недавно, комментируя призывы ряда европейских стран наносить удары по России, заявил, что "эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют". Россия и Беларусь также начали совместные учения по отработке применения тактического ядерного оружия.