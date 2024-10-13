СМИ: Байден приедет в Берлин 18 октября

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 октября, приедет в Берлин. Об этом 13 октября сообщили немецкое издание Bild и информагентство Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве. По их словам, планирование визита уже ведется на высоком уровне.

Первоначально американский президент собирался приехать в ФРГ на 10-12 октября. Планировалось, что он, в том числе посетит авиабазу Рамштайн на западе Германии, где должна была состояться очередная встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Однако Байден отложил визит в Германию из-за обрушившегося на США мощного урагана „Милтон“. Встреча в формате „Рамштайн“ из-за этого также была перенесена на неопределенное время.