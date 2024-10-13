СМИ: Байден приедет в Берлин 18 октября

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 октября, приедет в Берлин. Об этом 13 октября сообщили немецкое издание Bild и информагентство Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве. По их словам, планирование визита уже ведется на высоком уровне.
Первоначально американский президент собирался приехать в ФРГ на 10-12 октября. Планировалось, что он, в том числе посетит авиабазу Рамштайн на западе Германии, где должна была состояться очередная встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Однако Байден отложил визит в Германию из-за обрушившегося на США мощного урагана „Милтон“. Встреча в формате „Рамштайн“ из-за этого также была перенесена на неопределенное время.
Теперь программа визита Джо Байдена будет сокращена, пишут Bild и Reuters. Американский лидер встретится в Берлине с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Кроме того, по данным СМИ, Байден примет от Штайнмайера высшую награду ФРГ - Большой крест в специальном исполнении ордена „За заслуги перед Федеративной республикой Германия“ - за заслуги перед американско-немецкой дружбой.
Bild отмечает, что визит Джо Байдена в ФРГ будет „прощальным“ - его каденция в Белом доме заканчивается в январе.