СМИ: Байден хочет попросить Конгресс о рекордных 100 млрд долларов для Украины

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis ir Joe Bidenas
Volodymyras Zelenskis ir Joe Bidenas
ФОТО: EPA - ELTA
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность попросить у Конгресса выделить 100 млрд долларов на помощь Украине, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу как минимум до ноября следующего года. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет издание The Telegraph.

Просьба выделить самый крупный за всю историю пакет помощи связан с опасениями, что продолжающиеся споры по поводу расходов могут нанести ущерб рейтингам Байдена на выборах в следующем году. "Идея "большого пакета" твердо поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одномоментный большой законопроект, и чтобы им не пришлось заниматься им до следующих выборов", - рассказал источник The Telegraph.

Представитель Белого дома сообщил изданию, что администрация не будет обращаться в Конгресс до выборов нового спикера Палаты представителей. Крупный пакет финансирования до ноября 2024 года является "одним из вариантов, находящихся на рассмотрении", подтвердили в Белом доме.

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Источник
Deutsche Welle
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