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Представители британской фармацевтической компании AstraZeneca прервали телефонные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины от коронавируса, сообщает Bloomberg. Пресс-служба компании позже сообщила, что диалог с представителями Евросоюза будет продолжен.
СМИ: AstraZeneca прервала переговоры с ЕС о поставках вакцины, но пообещала возобновить диалог
© Reuters / Scanpix

Представители стран Европейского союза намеривались добиться от британской компании объяснений по поводу того, с чем связана задержка поставок препарата.

В самой компании AstraZeneca отказались комментировать информацию о прекращении телефонных переговоров с ЕС со стороны ее представителей.

Позднее пресс-служба компании сообщила, что диалог с представителями ЕС будет продолжен. "Мы не выбыли. Можем подтвердить, что будем присутствовать на встрече с официальными лицами ЕС", — говорится в сообщении.

Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за уменьшения объемов производства противокоронавирусной вакцины доставки в ЕС будут задерживаться.

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