СМИ: AstraZeneca прервала переговоры с ЕС о поставках вакцины, но пообещала возобновить диалог

Представители стран Европейского союза намеривались добиться от британской компании объяснений по поводу того, с чем связана задержка поставок препарата.

В самой компании AstraZeneca отказались комментировать информацию о прекращении телефонных переговоров с ЕС со стороны ее представителей.

Позднее пресс-служба компании сообщила, что диалог с представителями ЕС будет продолжен. "Мы не выбыли. Можем подтвердить, что будем присутствовать на встрече с официальными лицами ЕС", — говорится в сообщении.

Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за уменьшения объемов производства противокоронавирусной вакцины доставки в ЕС будут задерживаться.