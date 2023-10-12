СМИ: администрация США ищет возможности конфисковать средства ЦБ РФ

Как отмечает издание, власти США и многих стран ЕС , поддерживающие Киев , в последнее время сталкиваются со всё более серьёзными препятствиями на пути к выделению новых средств для помощи Украине, и возможная конфискация замороженных с февраля прошлого года средств российского Центробанка могла бы помочь решить проблему. Собеседники WP, впрочем, утверждают, что поиск путей использовать российские средства для помощи Киеву не связан с текущими бюджетными сложностями.

По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов - после широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заморозка средств Центробанка стала одной из мер, предусмотренных первыми пакетами санкций. Юристы и другие эксперты неоднократно высказывались в том смысле, что простое изъятие этих денег чревато не только юридическими проблемами, но и рисками для финансовой системы. При этом в США, по оценкам, на счетах находятся лишь около 5 миллиардов, большая часть российских резервов заморожена в Европе и в других странах мира.