СМИ: 12 стран ЕС призывают снизить потолок цен на газ

Группа из 12 стран - членов Евросоюза призвала существенно снизить планируемый потолок биржевых цен на газ, чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили Bloomberg и Reuters.

По данным агентств, среди этих стран Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Хорватия. Они выдвинули соответствующее предложение за несколько дней до экстренной встречи министров энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос. Как отмечают собеседники Bloomberg, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее призывы не будут выполнены.

План Еврокомиссии не устроил большинство членов ЕС

В конце ноября Еврокомиссия представила экстренный механизм коррекции газового рынка. По ее замыслу, он должен вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт-час в течение десяти дней. При наличии обоих условий торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Несколько министров, участвовавших в заседании 24 ноября, пожаловались на неэффективность этой меры, а представители Польши и Испании даже назвали предложение шуткой.

Предложение Чехии 12 стран также сочли неприемлемым

Чехия, председательствующая на данный момент в ЕС, в декабре предложила установить потолок цен на уровне 220 евро за мегаватт-час, при этом разница с мировыми ценами на газ не должна превышать 35 евро. Однако группа из 12 стран заявила, что эти показатели также неприемлемы и должны быть значительно снижены.

Внеочередное заседание министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на газ, состоится 13 декабря.